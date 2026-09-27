Heftige kritiek op Jonas Vingegaard: zelfs zijn WK-ambitie ligt onder vuur

Jonas Vingegaard rijdt niet mee op het WK wielrennen in Montréal, maar krijgt in eigen land toch de volle laag. Oud-renner en voormalig ploegleider Brian Holm betwijfelt niet alleen zijn afmelding: hij vraagt zich af of Vingegaard überhaupt wereldkampioen wil worden. De Deense bondscoach spreekt die lezing nadrukkelijk tegen.

Zelfs een cadeau zou niet helpen

Holm presenteert in wielerpodcast Café Eddy een nogal vergaande theorie. Zelfs als Vingegaard de wereldtitel cadeau zou krijgen, zou hij er liever van afzien, is zijn gedachte. De druk, de aandacht en de feestelijkheden zouden de renner tegenstaan.

Dat is geen vastgestelde verklaring van Vingegaard zelf, maar Holms interpretatie. Hij vindt bovendien dat het parcours in Montréal uitstekend bij zijn landgenoot past. Wie die titel echt wilde, had er dit jaar moeten staan, redeneert hij.

Ook Matti Breschel doet in de podcast een duit in het zakje. Hij oppert dat Vingegaard bang kan zijn opnieuw gezichtsverlies te lijden en de Deense wielerfans over zich heen te krijgen. Daarbij speelt zijn mislukte EK van 2025 mee: toen moest hij vroeg lossen en stapte hij af.

Een afmelding wegens een blessure wordt zo een discussie over karakter. Het verwijt is niet langer alleen dat Denemarken een sterke renner mist, maar dat die renner misschien niet graag genoeg voor zijn land zou willen winnen.

Een gebroken sleutelbeen is geen gebrek aan ambitie

De concrete aanleiding voor zijn afwezigheid is minder raadselachtig. Vingegaard brak bij een val in de Tour de France zijn sleutelbeen. Op 17 augustus maakte Visma bekend dat hij in 2026 niet meer zou koersen.

De renner legde toen uit dat zijn blessure de hervatting van zijn training had vertraagd. Terugkeren op topniveau zat er op korte termijn niet in; herstel en de voorbereiding op 2027 kregen voorrang. Begin september drukte zijn ploeg ook geruchten over een vervroegde rentree de kop in.

Daarmee is nog niet iedere discussie over zijn wedstrijdprogramma beslecht. Maar uit een afmelding na een blessure volgt niet dat iemand geen wereldkampioen wil worden. Niet kunnen winnen is iets anders dan niet willen winnen.

Bondscoach: hij wilde juist graag

Bondscoach Michael Mørkøv herkent Holms beeld niet. Vingegaard had hem juist laten weten graag voor de nationale ploeg uit te komen en had al vroeg in het seizoen belangstelling voor het WK uitgesproken.

Mørkøv wijst op de keerzijde van een zwaar programma met de Giro en de Tour: daarna nog pieken op een kampioenschap laat in het seizoen is kwetsbaar. Ook voormalig bondscoach Anders Lund verwerpt Holms theorie. Zijn uitleg is dat Vingegaard twijfelt of hij kan presteren, niet of hij die regenboogtrui wil.

De kritiek is dus onmiskenbaar fel. Maar de suggestie dat Vingegaard liever thuisblijft dan wereldkampioen wordt, zegt voorlopig vooral iets over de stelligheid van zijn critici.

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