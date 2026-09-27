Nabestaanden van doodgeschoten sipier willen niet dat zijn naam steeds genoemd wordt.

De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een druk terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Zij voelen "veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare", staat in een verklaring die de politie Amsterdam zaterdag heeft verspreid.

De oproep vraagt media "om, waar mogelijk en passend, rekening te houden met het verdriet en de rouw van de nabestaanden". De politie roept namens de familie op om hooguit de voornaam van de man te noemen. Dat zou "voor de familie veel betekenen en helpend zijn bij het verwerken van het verdriet".

Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 15.00 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Hij werd neergeschoten en overleed. Korte tijd later arresteerde de politie een verdachte. Het slachtoffer werkte in de gevangenis bij Zaandam.

De verdachte zou daar hebben vastgezeten, maar de politie heeft dat niet bevestigd. De verdachte zit in beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat. Het Parool meldde zaterdag dat de verdachte een 37-jarige man uit Amsterdam-Noord is.

Duikers hebben vrijdag een wapen gevonden in het water van het IJ bij het terras. Dit is mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd doodgeschoten.

Veel omstanders zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen meegenomen van mensen die op het terras zaten. Die zijn inmiddels weer terug bij de eigenaren, zegt een woordvoerster.