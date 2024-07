Hockeyster Jansen nuchter na vier goals bij olympisch debuut

PARIJS (ANP) - Hockeyster Yibbi Jansen bleef vrij nuchter na haar vier goals bij haar debuut op de Olympische Spelen. Dankzij vier rake strafcorners van Jansen (24), de dochter van oud-doelman Ronald Jansen, won Oranje met 6-2 van gastland Frankrijk.

"Voor mij is het extra bijzonder omdat het mijn eerste olympische wedstrijd was. Ik heb weleens vier keer gescoord, maar internationaal is dat superbijzonder", zei Jansen na afloop van de openingswedstrijd van Oranje.

"We hebben veel strafcorners gehaald en ik heb er veel op getraind. Als ik dan aan mag leggen, dan heb ik het vertrouwen dat het goed komt. En dan vallen ze erin zoals vandaag. Waar dit gaat eindigen, dat gaan we wel zien. Ik heb wel een paar knuffels en highfives gehad, maar voor anderen is het ook een bijzondere dag. Hierna gaan we herstellen en over twee dagen spelen we alweer tegen Duitsland."

Jansen was naar eigen zeggen blij dat de jacht op de olympische titel eindelijk is begonnen na een lange aanloop. "De Spelen zijn echt wel anders dan andere toernooien, maar als je op veld staat dan is het ook maar gewoon een hockeywedstrijd. Al had ik wel even wat zenuwen."

Ronald Jansen zat in Parijs op de tribune. Hij werd in 1996 en 2000 olympisch kampioen.