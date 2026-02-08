Kok kijkt uit naar haar olympisch debuut op de 1000 meter 

MILAAN (ANP) - Femke Kok kijkt ernaar uit te beginnen aan het olympisch schaatstoernooi. De 25-jarige Friezin komt in het Milano Speed Skating Stadium drie keer in actie, waarvan de 1000 meter op maandag de eerste afstand is.

Kok vindt het prima dat ze met de 1000 meter begint. "Dan heb je het meegemaakt en dan gaan we verder. Ik weet dan ook hoe alles hier werkt", zegt de sprintster, die daarna in actie komt op 'haar' 500 meter, de afstand waarop ze drievoudig wereldkampioene is.

Ook op de 1000 meter is Kok zeker een kanshebber voor eremetaal. Ze eindigde vorig jaar op de WK als tweede achter Miho Takagi, is de regerend Nederlands kampioene en won de wereldbekerwedstrijd in Calgary dit seizoen.

Kok vergelijkt het met vier jaar eerder toen ze als outsider alleen meedeed aan de 500 meter en zesde werd. "Nu is alles anders. Ik ben de afgelopen jaren gegroeid en heb stabiel gepresteerd. Ik sta hier met een ander gevoel."