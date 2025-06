Hockeysters vieren winst Pro League met zege op België

ANTWERPEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben hun eindzege in de Pro League luister bijgezet door in hun voorlaatste wedstrijd België met 2-0 te verslaan in Antwerpen. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren was sinds vorige week al zeker van de titel.

Yibbi Jansen zette Oranje aan het einde van het tweede kwart uit een strafcorner op voorsprong, waarna Fay van der Elst na rust de score verdubbelde na een fraaie aanval.

Nederland werd tien dagen geleden winnaar van de Pro League zonder zelf in actie te komen. Door puntenverlies van Argentinië en België was Oranje niet meer in te halen. De Nederlandse hockeysters wonnen de Pro League, die sinds 2019 bestaat, vier keer eerder. Alleen in 2022 moesten ze de zege laten aan Argentinië.

Oranje speelt zondag zijn laatste wedstrijd van de Pro League opnieuw tegen België in Antwerpen.