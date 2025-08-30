Hoelaat naar bed voor een grote sportprestatie?

Je gaat morgen de halve marathon lopen. Of verder of hoger fietsen dan je ooit deed. Hoelaat moet je dan gaan slapen ? En maakt dat wat uit? Ja, dat maakt uit

Voor een belangrijke sportprestatie is het volgens recent onderzoek ideaal om vroeger dan normaal naar bed te gaan. Uit een grootschalige studie blijkt dat mensen die bijvoorbeeld om 21:00 uur naar bed gaan, de volgende dag 30 minuten meer matig-intensieve tot intensieve beweging doen dan mensen die om 23:00 uur naar bed gaan. Ook slapen op een vast en eerder tijdstip (bijvoorbeeld 21:00 uur) levert gemiddeld 15 minuten extra intensieve beweging op vergeleken met een slaapmoment om 23:00 uur.

Conclusie: Wil je maximaal presteren met sporten de volgende dag, ga dan rond 21:00 uur naar bed (of minimaal 1-2 uur eerder dan je gewend bent), zonder korter te slapen dan normaal. Eerder naar bed gaan vergroot niet alleen de duur maar ook de intensiteit van je sportprestatie!