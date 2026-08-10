Hordeloopster Visser aast in Birmingham op gedroomde EK-medaille

BIRMINGHAM (ANP) - Nadine Visser won in 2018 onverwacht brons op de 60 meter horden bij de WK indooratletiek in Birmingham toen zij een aanstormend talent was. De 31-jarige Noord-Hollandse atlete is acht jaar later een gevestigde naam in de wereldtop op de 100 meter horden. Een medaille op een groot toernooi in de buitenlucht ontbreekt echter nog altijd.

De Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham lijken een uitgelezen kans om eindelijk die gedroomde medaille te winnen. Visser voert met haar beste seizoenstijd van 12,41 seconden de Europese ranglijst van dit jaar aan. "Ik wil hier winnen. Het zou gek zijn als ik zeg dat ik voor minder ga dan goud", zegt ze in aanloop naar de EK in het Alexander Stadium, dat voor haar dinsdag begint met de halve finales.

Visser bewaart dus goede herinneringen aan Birmingham, al heeft ze naar eigen zeggen een slecht geheugen. "Pas toen mijn trainer zei dat er destijds sneeuw en ijs lag, wist ik weer dat ik die bronzen plak in Birmingham had gewonnen. We moesten naar het stadion wandelen omdat de bussen niet reden", memoreert ze.

Serieus doel

Het weerbeeld voor deze EK outdoor is compleet anders. De tweede stad van Engeland zucht onder ongekend hoge temperaturen. Het gaat een beetje langs Visser heen. De atlete heeft de focus vol op het toernooi en dat betekent in haar geval veel op bed liggen en af en toe eruit voor een training of een kopje koffie.

"Ik ben vaak genoeg de snelste Europese atlete geweest op een WK en de Olympische Spelen, maar het is tot nog toe nooit gelukt om de snelste te zijn op een EK outdoor", zegt Visser. "Ik wil er niet te veel aan denken en mezelf ook die druk niet te veel opleggen, maar ik wil wel gewoon hier hard lopen en winnen. Dat is een serieus doel. Het is niet gek om dat te zeggen", vindt Visser.

Langzaamaan komt ook het besef dat een atletiekcarrière eindig is. "Ik weet niet hoeveel EK's ik nog ga doen, maar dat zullen er niet veel zijn. Hoewel ik nog helemaal niet denk aan stoppen. Dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren. De tijd gaat snel, maar ik ben ook nog steeds snel en wie weet ben ik in 2028 ook nog snel. Aan de motivatie ligt het niet, die is altijd hetzelfde gebleven."