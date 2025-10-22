IOC doet Indonesië in de ban na weren Israëliërs op WK turnen

LAUSANNE (ANP) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stopt de dialoog met Indonesië over het organiseren van toekomstige Olympische Spelen in dat land en spoort alle overkoepelende sportbonden aan geen internationale kampioenschappen te houden in het Aziatische land. Dat staat in een verklaring van het IOC naar aanleiding van het weren van de Israëlische ploeg op het WK turnen.

De maatregelen blijven van kracht totdat de Indonesische regering de garantie geeft dat voortaan deelnemers van alle nationaliteiten welkom zijn op sportevenementen in het land, laat het IOC weten.

Indonesië wees de inreisvisa voor de Israëlische turnploeg af. Het Aziatische land heeft geen formele banden met Israël en weigert contact zolang Israël een vrije en soevereine Palestijnse staat niet erkent. De Israëlische turnbond stapte nog naar sporttribunaal CAS om alsnog deelname af te dwingen, maar dat was zonder succes.

Afkeuring

Het IOC heeft het olympisch comité van Indonesië en de internationale turnfederatie FIG verzocht naar het hoofdkwartier van het IOC in Lausanne te komen om de toestand rond de Israëlische turnploeg te bespreken. Indonesië heeft in een eerder stadium te kennen gegeven dat het zich kandidaat wil stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2036.

Het IOC sprak vorige week al zijn afkeuring uit over het besluit van Indonesië en herhaalde dat in de verklaring. "Ons principiële standpunt is dat alle sporters moeten kunnen deelnemen aan internationale sportwedstrijden en -evenementen zonder enige vorm van discriminatie door het gastland. Deze acties ontnemen atleten hun recht om vreedzaam met elkaar de competitie aan te gaan."