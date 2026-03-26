Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

Het Amerikaanse fetisjmodel Nicolette Keough heeft zichzelf flink in de kijker gespeeld door een bizarre actie in een gehuurde vakantiewoning. Ze filmde hoe ze de complete inboedel van een Airbnb-appartement onder plast en verkocht de beelden aan verschillende sekssites.

Ze had er alleen niet op gerekend dat de eigenaar van de woning haar video zou tegenkomen. De verhuurder zag op meerdere platforms een ’plas-voor-geld’-video van het model. Tot zijn schrik herkende hij zijn eigen appartement.

Alles moet eraan geloven

In de beelden is te zien hoe werkelijk niets wordt ontzien: vloerbedekking, een vaas en zelfs een koffiezetapparaat moeten eraan geloven. Het resultaat is een woning die volgens de eigenaar volledig naar urine stinkt. De schade wordt geschat op zo’n 4300 euro.

Nicolette Keough verdient haar geld met content voor mensen met specifieke fetisjes en maakt ook video’s op aanvraag. Op Instagram heeft ze inmiddels meer dan drieduizend volgers opgebouwd.

Geen spijt

Na haar arrestatie werd ze op borgtocht vrijgelaten, maar de zaak is nog niet voorbij. Ze moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden, meldt The New York Post. Van spijt lijkt weinig sprake. Op foto’s van haar arrestatie staat ze breed lachend te shinen.