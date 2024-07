Turner De Munck droomt na zinderende avond van medaille op Spelen

PARIJS (ANP) - Loran de Munck turnde zich op de Olympische Spelen met de achtste score (14,766) naar de toestelfinale op voltige. De 25-jarige turner moest lang wachten nadat hij in de middag die score had neergezet. Pas nadat de laatste turner, de Italiaan Yumin Abbadini, tegen half 11 was geland, was er een explosie van vreugde op de tribune.

"Ik had zijn moeilijkheidsgraad in het verleden even opgezocht. Toen dacht ik al: dat is niet genoeg om mij te verslaan. Maar je denkt steeds dat hij er alsnog overheen gaat", beschreef hij zinderende minuten, met zijn collega's om zich heen. "Je weet het niet met deze jurering. Het schommelde aan het einde nogal. Sommigen kregen een hogere score dan ik verwachtte. Dat was echt niet leuk. Ik heb geschreeuwd met de 'boys' en de trainers toen het gelukt was. Ik ging helemaal los."

De Munck was al goed voor twee keer zilver op EK's (2022 en 2024) en werd in 2022 zesde op de WK in Liverpool. Nu is het een week wachten op de finale. Of een medaille dan haalbaar is, hij sluit niets uit. "Het zou kunnen, als ik een goede, 'cleane' oefening uitvoer met een moeilijkheidsgraad van 6.5."

De wereldkampioen Rhys McClenaghan uit Ierland en de Amerikaan Stephen Nedoroscik kwamen tot de hoogste score: 15,200. Toch ziet ook bondscoach Dirk Van Meldert kansen. "Hij moet boven de 15 scoren, maar dat heeft hij al eens gedaan. En in de finale kunnen er zomaar ineens drie afgaan. En dan hopen dat Loran daar niet bij zit", aldus de Belg.