KNSB rekent op maximaal aantal shorttrackers op Olympische Spelen

DORDRECHT (ANP) - Nederland mag in februari naar alle waarschijnlijkheid met het maximale aantal shorttrackers meedoen aan de Olympische Spelen in Milaan. Dat is duidelijk geworden na de resultaten in de vierde en laatste wedstrijd uit de World Tour, in Dordrecht.

Per land kunnen maximaal vijf mannen en vijf vrouwen zich bij het shorttrack kwalificeren voor de Olympische Spelen. "Volgens onze eigen berekeningen zitten we goed, maar we weten het pas zeker als de ISU de uitslagen van vandaag definitief heeft vastgelegd en bevestigd", aldus schaatsbond KNSB. De ISU komt vermoedelijk komende week met de bevestiging.

Nederland mag bij de Spelen bij de vrouwen op de 500, 1000 en 1500 meter met drie rijdsters meedoen. Bij de mannen zijn er op de 500 en 1500 meter ook drie startbewijzen verdiend, maar op de 1000 meter twee.

Het maximale aantal shorttrackers van vijf per geslacht is vooral belangrijk voor de aflossingsonderdelen, voor het geval daar iemand wegvalt door een blessure.