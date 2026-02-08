ECONOMIE
Skiester Vonn crasht al snel tijdens olympische afdaling

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 12:12
anp080226066 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De Amerikaanse skivedette Lindsey Vonn is al vroeg tijdens haar olympische afdaling ten val gekomen. De 41-jarige olympisch kampioen van 2010 had in Cortina d'Ampezzo veel ogen op zich gericht door met een kunstknie en gescheurde kruisband aan de start te verschijnen, maar het ging al snel mis.
Vonn keerde eind 2024 terug nadat ze al gestopt was met skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Vonn behaalde in haar carrière 84 wereldbekerzeges.
