Leerdam hoopt op aanwijsplek op 1000 meter voor Olympische Spelen

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam hoopt dat ze in aanmerking komt voor een aanwijsplek op de 1000 meter voor de Olympische Spelen van Milaan. De 26-jarige schaatsster kwam in haar rit op het olympisch kwalificatietoernooi in de tweede bocht ten val. "Ik weet niet wat er precies gebeurde, ik gleed gewoon weg", zei een geëmotioneerde Leerdam na afloop over haar val.

"Ik heb de afgelopen World Cups gewonnen en qua wereldniveau zit ik minimaal in de top 2", zei Leerdam. "Ik hoop dat ze naar mijn niveau kijken van de afgelopen tijd en zelfs van vandaag nog voordat ik viel. Ik hoop dat ze ernaar willen kijken en dat ik naar de Spelen toe kan. Ik denk dat ik daar echt hoor."

"Ik weet zeker dat ik een 1.13 in de benen had vandaag en ik had daarmee gewonnen", zei de Zuid-Hollandse. "Natuurlijk moet ik het nog doen en dat heb ik niet laten zien. Toen ik in de boarding lag, dacht ik: ik voelde me zo goed en had vandaag een supergoede race kunnen laten zien aan mezelf en aan iedereen."