Kongshaug wint 1500 meter EK allround, meer achterstand Snellink

HEERENVEEN (ANP) - Beau Snellink heeft bij het EK allround in Heerenveen meer achterstand opgelopen op de 1500 meter. De 23-jarige schaatser eindigde met 1.47,38 als negende op de 1500 meter in Thialf. De Noorse klassementsleider Peder Kongshaug won in 1.44,01.

Snellink werd in zijn rit verslagen door Daniele Di Stefano uit Italië. Die won de rit in 1.46,82 en liep in op de Nederlander. In de slotrit zag hij de Noorse concurrenten Kongshaug en Sander Eitrem onder die tijd duiken. Kongshaug won, Eitrem reed met 1,44,27 de tweede tijd.

Marcel Bosker moest in de achtste rit zijn meerdere erkennen in Kim Min-seok, de Zuid-Koreaan die uitkomt voor Hongarije. Kim won met de derde tijd van 1.45,61. Bosker werd vierde met 1.46,68.