Mannen mijden financiële risico’s na emotioneel nieuws; vrouwen reageren heel anders

Mannen blijken gevoeliger te zijn voor emotionele nieuwsberichten dan je misschien zou verwachten – zó gevoelig zelfs dat het een aanzienlijke invloed heeft op hun financiële beslissingen. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Essex.

Na het zien van negatieve nieuwsverhalen kiezen mannen vaker voor de veilige route, zelfs als de financiële keuzes helemaal niets met het nieuws te maken hebben. Vrouwen lijken hier echter geen last van te hebben: hun beslissingen blijven opvallend stabiel.

Volgens hoofdonderzoeker Nikhil Masters stroken zijn uitkomsten totaal niet met de traditionele gedachte dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. "Deze resultaten dagen het stereotype uit dat vrouwen zich meer laten leiden door emoties", aldus Dr. Masters.

Experiment met écht geld

In het onderzoek kregen 186 deelnemers emotioneel beladen nieuws te zien voordat ze risicovolle financiële beslissingen moesten nemen. Dit ging niet om hypothetische situaties: de beslissingen hadden te maken met echt geld.

De resultaten waren duidelijk. Terwijl de vrouwen onbewogen bleven door de emotionele toon van het nieuws, waren de mannen zichtbaar beïnvloed. Ze hadden een "duidelijke neiging om op veilig te spelen".

Wat betekenen deze resultaten?

De Universiteit van Essex denkt dat hun onderzoeksresutaten nuttig kunnen zijn bij het geven van advies over belangrijke financiële keuzes. Volgens Dr. Masters, werkzaam bij de afdeling economie van de universiteit, laat de studie zien hoe belangrijk een adempauze is na emotioneel geladen situaties.

"Onze keuzes maken we niet in een vacuüm. Een afkoelperiode kan cruciaal zijn, zeker bij levensbepalende financiële beslissingen zoals het kopen van een huis of grote investeringen", legt hij uit.

Waarom alleen bij mannen?

De vraag waarom juist mannen vatbaar zijn voor deze emotionele ‘carryover-effecten’ blijft echter onbeantwoord. Om die reden gaat het onderzoeksteam, met wetenschappers uit Nottingham en Bournemouth, binnenkort verder met het uitdiepen van dit fenomeen.

Bron: BBC