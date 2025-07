Duitse economie krimpt

De Duitse economie is in het tweede kwartaal van 2025 licht gekrompen, na een groei in de eerste drie maanden van het jaar. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis kromp de grootste economie van Europa met 0,1 procent vergeleken met het vorige kwartaal. De krimp kwam overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

In het eerste kwartaal groeide de economie van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, nog met een herziene 0,3 procent. Eerder werd een groei van 0,4 procent gemeld voor de eerste drie maanden van het jaar. Die groei werd veroorzaakt doordat Duitse exporteurs flink meer goederen exporteerden naar de Verenigde Staten in aanloop naar de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. In het tweede kwartaal vertraagde de Amerikaanse vraag naar Duitse goederen echter weer.

Na het optimisme over de groei in het eerste kwartaal ligt de Duitse economie nu weer op recessiekoers, zegt ING-econoom Carsten Brzeski. De krimp in het tweede kwartaal toont volgens hem de eerste impact van de Amerikaanse importheffingen. Het onlangs bereikte handelsakkoord tussen de VS en de Europese Unie biedt volgens hem wel meer zekerheid voor bedrijven, maar het Amerikaanse basistarief van 15 procent op de meeste Europese goederen zal het Duitse bruto binnenlands product (bbp) met 0,1 tot 0,2 procentpunt drukken.

Ook de Italiaanse economie, de nummer drie in de eurozone, kromp in het eerste kwartaal met 0,1 procent. Frankrijk, de op een na grootste economie, groeide met 0,3 procent wel sterker dan verwacht. Die opleving kwam doordat bedrijven hun voorraden opbouwden om zich in te dekken tegen hogere handelstarieven.