Joe Biden heeft spijt, zegt dat hij Trump wel zou hebben verslagen

Joe Biden heeft er spijt van dat hij zich uit de presidentsverkiezingen van dit jaar heeft teruggetrokken en denkt dat hij Donald Trump wel zou hebben verslagen in de verkiezingen van vorige maand. Hij liet zich dwingen zich terug te trekken, Kamala Harris zou meer kans hebben. Ze verloor.

De Amerikaanse president heeft naar verluidt ook gezegd dat hij een fout heeft gemaakt door Merrick Garland als minister van Justitie. Die heeft twee fouten gemaakt: hij slaagde er niet in binnen 4 jaar Trump veroordeeld te krijgen vanwege zijn poging tot staatsgreep. En hij vervolgde wel Bidens zoon Hunter.

Biden's sombere overpeinzingen worden onthuld in een Washington Post profiel dat de duidelijkste tekenen tot nu toe bevat dat hij denkt dat hij zich vergist heeft door zijn kandidatuur in juli in te trekken na een teleurstellend debatoptreden. Hij kwam in het enige debat met Trump amper uit zijn woorden.

De president stapte opzij - om te worden vervangen als de kandidaat van zijn partij door de Amerikaanse vice-president, Kamala Harris - na toenemende druk van collega-Democraten, die peilingen aanhaalden dat hij op weg was naar een bijna zekere verkiezingsnederlaag.

Harris' klim naar de top van het ticket leidde tot een golf van enthousiasme en betere peilingen, maar eindigde uiteindelijk in een beslissende verkiezingsnederlaag.

Hoewel Biden en zijn assistenten voorzichtig zijn geweest om Harris niet de schuld te geven, geloven ze blijkbaar dat het resultaat anders zou zijn geweest als hij voet bij stuk had gehouden, schrijft de Washington Post.

Het kamp-Harris denkt dat Biden te lang treuzelde om zich terug te trekken waardoor de vice-president weinig tijd had om een effectieve campagne op te zetten.

Ze wijzen er ook op dat Biden's vastberadenheid om een tweede termijn te ambiëren in strijd is met zijn campagnebelofte voor 2020 om een “overgangsfiguur” te zijn, die na één termijn de fakkel zou doorgeven nadat hij het land had weggeleid van Trump.

“Biden was in 2020 kandidaat met de belofte dat hij een overgangspresident zou zijn, en één termijn zou dienen voordat hij het roer zou overdragen aan een andere generatie,” zegt Richard Blumenthal, een Democratische senator uit Connecticut aan de Post.

“Ik denk dat het feit dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt dat concept heeft doorbroken - de conceptuele onderbouwing van de theorie dat hij een einde zou maken aan de aantrekkingskracht van Trump, dat hij het Trumpisme zou verslaan en een nieuw tijdperk mogelijk zou maken.”