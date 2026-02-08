Leerdam op 1000 meter in slotrit tegen titelverdedigster Takagi

MILAAN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam is op de olympische 1000 meter ingedeeld in de vijftiende en laatste rit en komt daarin maandag uit tegen titelverdedigster Miho Takagi. Dat is zondag door loting bepaald. Leerdam eindigde vier jaar geleden in Beijing als tweede achter de Japanse.

Femke Kok, ook een belangrijke kanshebster op eremetaal, is in de dertiende rit in het Milano Speed Skating Stadium ook gekoppeld aan een Japanse, Rio Yamada. Suzanne Schulting, de derde Nederlandse deelneemster, opent de 1000 meter en heeft de Italiaanse Maybritt Vigl als opponente.

Nederland wacht na de 3 kilometer voor vrouwen en 5 kilometer voor mannen nog op de eerste schaatsmedaille van deze Winterspelen.

De kilometer voor vrouwen in Milaan begint maandag om 17.30 uur.