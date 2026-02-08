Noorse schaatser Eitrem voelde druk na wereldrecord op 5000 meter

MILAAN (ANP) - Sander Eitrem is bij de Olympische Spelen in Milaan niet bezweken onder de favorietenrol die hij zichzelf had opgelegd door het recente wereldrecord. De Noor schaatste twee weken voor de Spelen in Inzell als eerste de 5000 meter onder de 6 minuten (5.58,52). "Ik ben opgelucht", zei hij. "Na Inzell was de druk de afgelopen dagen heel hoog."

Eitrem zei dat hij wel tevreden was met de rol die hij vóór het wereldrecord had. "Ik was waarschijnlijk een van de underdogs, maar ik heb mezelf in de favorietenrol geplaatst. Daarom ben ik ook heel blij."

De Noor gleed weg in de eerste slagen bij de start van zijn rit tegen de Tsjech Metodej Jilek. "De adrenaline stroomde door mijn lijf. Ik moest moeite doen om stil te blijven staan. Het kostte me 200 meter en toen zat ik er weer in."