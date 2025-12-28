Leerdam opgetogen na tweede plaats op 500 meter op OKT

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is blij dat ze zich met haar tweede plaats op de 500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen zo goed als zeker heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Milaan. De 26-jarige Zuid-Hollandse schaatsster liet die ontlading al blijken na haar 37,24 in de eerste omloop. "Ik dacht dat dat genoeg zou zijn voor de top 3 en dat was het ook", zei ze.

"Er stond zoveel druk op. Ik ga op zich wel goed op druk, maar het is niet lekker", gaf ze toe over haar tweede optreden op het OKT, nadat ze twee dagen eerder ten val was gekomen op de 1000 meter. "Ik wilde laten zien, ook naar de KNSB toe, dat ik het niveau heb. Dat heeft goed uitgepakt."

Leerdam zei eerder dat ze hoopte op een aanwijsplek voor de 1000 meter van de schaatsbond. "Ik denk dat ik het op de 1000 meter ook al liet zien met mijn opening. Ik rij supergoed. Dat dat gebeurde, was ongelukkig. Dat ik nu 37,2 rij, is echt een hoog niveau."

Grootste medaillekans

Leerdam benadrukte dat de beslissing over de startplek op de 1000 meter niet aan haar is. "Dat ligt niet bij mij, we moeten afwachten. Uiteindelijk gaat het om wie op de Spelen de grootste medaillekans heeft", zei ze diplomatiek. Normaal gesproken is Leerdam dat meer dan Naomi Verkerk die als derde is geëindigd.

Collega en concurrente Femke Kok sprak zich eerder ook uit over een aanwijsplek voor Leerdam. "Dat waardeer ik superveel en ik had dat andersom ook voor haar gedaan als er op de 500 meter iets met haar was gebeurd. Wij zijn samen de sprintsters die het naar een heel ander niveau hebben getild. We waarderen en respecteren elkaar daar ook in."

Ze benadrukte nog dat de startplek op de 500 meter ook belangrijk is. Leerdam: "Ik werd vorig jaar op het WK tweede. Aan het einde van het seizoen gaat die ook best goed."