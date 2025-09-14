Visser snelt op WK in Tokio naar winst in serie 100 meter horden

TOKIO (ANP) - Nadine Visser is de WK atletiek in Tokio begonnen met een overtuigend optreden op de 100 meter horden. De Nederlandse troef voor een medaille plaatste zich moeiteloos voor de halve finales door haar serie te winnen in een tijd van 12,48 seconden. De halve finales en de finale zijn maandag.

Maayke Tjin A-Lim plaatste zich ook voor de halve finales. Ze verdiende haar startbewijs met de derde plaats in haar heat in 12,71. Regerend wereldkampioene Danielle Williams uit Jamaica noteerde met 12,40 de beste tijd in de series.

De 30-jarige Visser scherpte eerder dit seizoen in de Diamond League van Chorzow in Polen haar Nederlands record aan tot 12,28. Het is de zesde tijd van dit jaar in de wereld.

Geen vlekkeloze race

De Noord-Hollandse stond in haar carrière al vaak in de finale van de 100 meter horden op een groot kampioenschap, maar een medaille ontbreekt nog. Visser eindigde vorig jaar in Parijs als vierde in de olympische finale. De zesde plaats in 2019 was haar beste resultaat op een WK.

Visser won haar heat makkelijk, maar ze sprak na afloop niet van een vlekkeloze race. "De race was wel 'clean', maar ik was me te bewust van de passages over de horden. Terwijl als je echt hard gaat, dan zit je in een flow en heb je dat niet door."

Visser zei met vertrouwen de halve finales in te gaan. "Ik heb goed getraind en de laatste dagen heel veel op bed gelegen om zo min mogelijk energie te verspillen. Daar hou ik van en het past bij toewerken naar een piek. Soms kan ik dan te veel gaan nadenken en zenuwen krijgen, maar tot nog toe verloopt alles heel ontspannen."