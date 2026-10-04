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Erkens vindt het 'wrang' dat onverdoofd slachten nog mag

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn, VVD) heeft moeite met onverdoofd slachten, vanwege het effect op dierenwelzijn. Hij vindt het "wrang" dat er in Nederland wordt ingezet op het verbeteren van het welzijn van dieren, maar dat onverdoofd slachten nog wel mag. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws.
De Partij voor de Dieren (PvdD) kondigde vorig jaar aan met een wetsvoorstel te komen om onder meer onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Volgens Erkens' woordvoerder stuurt de PvdD de initiatiefwet komende week naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil daar "met een open vizier, heel serieus naar kijken".
Het is zondag dierendag.
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