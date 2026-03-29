Martín wint sprintrace MotoGP in Texas, Bezzecchi crasht

AUSTIN (ANP) - De Spaanse wegracer Jorge Martín (Aprilia) heeft bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten de sprintrace gewonnen in de MotoGP. De coureur van Aprilia haalde op het circuit van Austin in Texas in de laatste ronde de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) in.

De Italiaan Marco Bezzecchi (Aprilia) crashte en raakte de leiding in het kampioenschap kwijt aan Martín, die 1 punt voorsprong heeft. Later zondag is de hoofdrace.

Er waren meer crashes in de korte race, want ook regerend wereldkampioen Marc Márquez (Ducati) kwam ten val. Hij nam in zijn val de Italiaan Fabio di Giannantonio (Ducati) mee, de coureur die van pole position was gestart.

Martín ging zelf ook nog onderuit, maar dat was na de finish. Hij wilde een zogeheten 'wheelie' maken om zijn overwinning te vieren, maar bij het rijden op alleen zijn achterwiel duikelde hij omver. De Spanjaard boekte zijn zeventiende zege in een sprintrace en is daarmee recordhouder.