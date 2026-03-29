Martín wint sprintrace MotoGP in Texas, Bezzecchi crasht

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 7:07
anp290326029 1
AUSTIN (ANP) - De Spaanse wegracer Jorge Martín (Aprilia) heeft bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten de sprintrace gewonnen in de MotoGP. De coureur van Aprilia haalde op het circuit van Austin in Texas in de laatste ronde de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) in.
De Italiaan Marco Bezzecchi (Aprilia) crashte en raakte de leiding in het kampioenschap kwijt aan Martín, die 1 punt voorsprong heeft. Later zondag is de hoofdrace.
Er waren meer crashes in de korte race, want ook regerend wereldkampioen Marc Márquez (Ducati) kwam ten val. Hij nam in zijn val de Italiaan Fabio di Giannantonio (Ducati) mee, de coureur die van pole position was gestart.
Martín ging zelf ook nog onderuit, maar dat was na de finish. Hij wilde een zogeheten 'wheelie' maken om zijn overwinning te vieren, maar bij het rijden op alleen zijn achterwiel duikelde hij omver. De Spanjaard boekte zijn zeventiende zege in een sprintrace en is daarmee recordhouder.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Zijn we eindelijk van Mona af?

generated-image

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

Waarom koppels met een groot leeftijdsverschil vaker uit elkaar gaan – en waarom dat niet het hele verhaal is.

130567572_m

Dit is de enige vraag die elk koppel zich moet stellen over hun relatie

shutterstock_2665847987

Wat je kunt doen tegen enge honden

159152796_m

De 5 meest voorkomende redenen dat relaties stuklopen

Loading