Meerdere sportbonden en verenigingen betrokken bij lek AllUnited

DEN HAAG (ANP) - Meerdere sportbonden en sportverenigingen waarschuwen dat gegevens van leden mogelijk zijn buitgemaakt door een datalek bij AllUnited. Dat is een onlinesysteem waarmee aaneengesloten verenigingen hun ledenadministratie bijhouden. Tijdens het lek zouden onder meer persoonsgegevens en rekeningnummers zijn gekopieerd van de database. De cricketbond, de dambond en de biljartbond meldden dat zij zijn getroffen door het lek.

De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) communiceerde dat een aanvaller maandagavond misbruik maakte van een fout in de software van AllUnited. Op dinsdag zou het lek zijn ontdekt en gedicht. Ook meerdere lokale sportverenigingen zoals VV Katwijk, VOC Rotterdam, Nijmegen Atletiek en de Haagsche Rugby Club meldden woensdag dat zij zijn getroffen.

AllUnited was dinsdag en woensdag nog niet bereikbaar voor vragen. De organisatie schrijft op LinkedIn dat hockeybond KNHB, voetbalbond KNVB en tennis/padelbond KNLTB partners zijn bij AllUnited. Deze bonden hebben zelf nog niet over het lek gecommuniceerd.