Messi: 'Dit is het moment waarop ik heb gewacht'

FORT LAUDERDALE (ANP/AFP/RTR) - "Dit is het moment waarop ik heb gewacht en waar we als team op hebben gewacht." Dat zei Lionel Messi na de 3-1-overwinning van Inter Miami op Vancouver Whitecaps in Fort Lauderdale. Messi speelde bij alle drie de treffers een belangrijke rol.

Met de overwinning haalde Inter Miami zijn eerste Amerikaanse landstitel binnen. In Messi's eerste twee seizoenen bij Inter Miami werd de club in een vroeg stadium uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap.

Onder anderen Sergio Busquets en Jordi Alba speelden ook mee bij Inter Miami. Voor deze voormalige spelers van FC Barcelona eindigt hun succesvolle carrière zo met een laatste prijs. "Ik ben blij voor ze", zei Messi. "Iets heel moois komt voor hen ten einde, iets waar ze hun hele leven aan hebben gewijd. Ik wens hun het allerbeste. Het zijn twee vrienden van wie ik veel houd en ik ben blij dat ze kunnen vertrekken met deze titel."

De Argentijnse vedette tekende bij Inter Miami dit jaar voor drie jaar bij.