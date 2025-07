Motorcoureur Marc Márquez boekt vijfde zege op rij in MotoGP

BRNO (ANP/RTR) - Motorcoureur Marc Márquez heeft opnieuw gewonnen in de MotoGP. De Spanjaard was de snelste in de Grote Prijs van Tsjechië op het circuit van Brno. Het was de achtste overwinning in twaalf wedstrijden dit seizoen voor Márquez en zijn vijfde op rij. Zaterdag won hij ook al de sprintrace.

Márquez was bijna twee seconden sneller dan de Italiaan Marco Bezzecchi, die als tweede eindigde voor de Spanjaard Pedro Acosta. In het algemeen klassement vergrootte Márquez de voorsprong op zijn broer Álex, die in de tweede ronde crashte na in contact te zijn gekomen met zijn landgenoot Joan Mir.

Tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia uit Italië was voor het eerst dit seizoen gestart vanaf poleposition, maar kwam niet verder dan de vierde plaats. Regerend wereldkampioen Jorge Martín maakte na lange tijd afwezigheid zijn rentree en finishte als zevende. Martín crashte half april in de Grote Prijs van Qatar en brak daarbij elf ribben.