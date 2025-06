Motorcrosser Coldenhoff derde in GP van Groot-Brittannië

WINCHESTER (ANP) - Motorcrosser Glenn Coldenhoff is in de MXGP-klasse als derde geëindigd bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 34-jarige motorcrosser won op het circuit van Matterley Basin de eerste manche en werd vijfde in de tweede manche. De zege ging naar de Fransman Romain Febvre, die na de derde plaats in de eerste manche de tweede won.

Jeffrey Herlings werd vijfde na twee vierde plaatsen. Calvin Vlaanderen werd zesde na twee zesde plaatsen. De Belg Lucas Coenen eindigde als tweede na de tweede en derde plaats.

In de WK-stand leidt Febvre met 584 punten voor Coenen (552) en Coldenhoff (411).