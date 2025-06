Nederlandse hockeyers winnen Pro League na nederlaag Australië

LONDEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben in navolging van de hockeysters de eindzege in de Pro League zekergesteld zonder zelf in actie te komen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kon de titel vieren doordat concurrent Australië met 2-1 verloor van Engeland.

Oranje had na zestien wedstrijden 35 punten. Australië heeft 27 punten en kon in de resterende twee wedstrijden nog maximaal 6 punten halen. België, dat ook nog twee wedstrijden moet spelen, heeft 25 punten.

De hockeysters moeten nog twee wedstrijden spelen, maar zijn in punten alleen nog te evenaren door Argentinië en België. Dan winnen de speelsters van bondscoach Raoul Ehren alsnog, omdat ze de meeste zeges hebben behaald.