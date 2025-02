Google Maps huppelt achter Trump aan: streep door Golf van Mexico

Google Maps toont in de Verenigde Staten voortaan de naam Golf van Amerika in plaats van Golf van Mexico. In andere landen worden beide namen getoond, wat gebruikelijk is bij betwiste locaties.

De verandering op de kaart van Google was eind vorige maand al aangekondigd, na een decreet over de naamswijziging van de Amerikaanse president Donald Trump. Het techbedrijf zei dat het de namen gebruikt die in officiële overheidsbronnen voorkomen en dus ook als de namen daarin worden gewijzigd.

De Golf van Mexico is de naam die sinds de zestiende eeuw wordt gebruikt voor het water aan de zuidkust van de Verenigde Staten en de oostkust van Mexico. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zei in reactie op Trumps besluit dat "het voor ons gewoon de Golf van Mexico blijft en voor de rest van de wereld het ook de Golf van Mexico zal blijven".