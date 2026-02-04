Na Alcaraz meldt ook Zverev zich af voor tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Na Carlos Alcaraz heeft ook Alexander Zverev zich afgemeld voor de 53e editie van de ABN AMRO Open in Rotterdam. De 28-jarige Duitse tennisser kampt met een enkelblessure en heeft van zijn fysiotherapeut het advies gekregen rust te nemen.

"Ik vind het enorm jammer dat ik dit besluit moet nemen", laat de nummer 4 van de wereldranglijst via de organisatie weten. "Gelet op mijn historie met mijn enkel moet ik echter prioriteit geven aan mijn herstel."

"We hadden Alexander hier graag weer op de baan gezien", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht. "Maar we hebben natuurlijk ook begrip voor de keuze die hij hier maakt. Iedereen kan zich de beelden nog herinneren en de impact die zijn eerdere enkelblessure had."

Zverev bereikte vorige week op de Australian Open de halve finales waarin hij verloor van de latere winnaar Alcaraz, die zijn titel in Rotterdam niet verdedigt omdat hij rust nodig heeft. Het ATP-toernooi in Ahoy begint zaterdag met de kwalificaties.