Polsstokhoogspringer Duplantis zet 15e wereldrecord neer op 6,31

UPPSALA (ANP) - De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft voor de vijftiende keer het wereldrecord verbroken. Dit keer deed hij dat op de 'Mondo Classic', een wedstrijd die naar hem vernoemd is in zijn thuisbasis Uppsala.

De Zweed legde de lat op 6,31 meter en sprong er in zijn eerste poging overheen. Daarmee verscherpt hij zijn wereldrecord opnieuw met 1 centimeter. Het vorige wereldrecord dateerde van september vorig jaar, toen Duplantis wereldkampioen werd in Tokio.

Duplantis heeft het wereldrecord sinds 2020 in handen. Sindsdien heeft hij het steeds met 1 centimeter verbeterd. De oppermachtige Zweed is al in 38 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen.