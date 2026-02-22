ECONOMIE
VS verslaan Canada in olympische ijshockeyfinale in extra tijd

zondag, 22 februari 2026 om 17:06
MILAAN (ANP) - De Verenigde Staten hebben de olympische ijshockeyfinale in Milaan na verlenging met 2-1 gewonnen van Canada. De eindstrijd was vooraf veelbesproken door de gespannen politieke situatie tussen de twee buurlanden. In reguliere speeltijd kwamen de Verenigde Staten op voorsprong door een doelpunt van Matt Boldy. De gelijkmaker kwam van de stick van Cale Makar. In extra tijd maakte Jack Hughes de VS voor het eerst sinds 1980 olympisch kampioen.
Het was deze Spelen voor het eerst sinds 2014 dat spelers uit de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL meededen aan het olympische toernooi. Op de tussenliggende edities wonnen de Russen onder neutrale vlag en Finland, maar nu was het weer aan de ijshockeygrootmachten VS en Canada. Het brons in Milaan ging naar Finland, dat zaterdag met 6-1 te sterk was voor Slowakije.
