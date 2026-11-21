Kinderopvang wordt in 2027 voor veel werkende ouders goedkoper, maar de maximale uurprijs blijft de grens. Beeld: AI (illustratief)

Over zes weken verandert de kinderopvangtoeslag. Voor veel werkende ouders is dat goed nieuws: ze krijgen een groter deel van de opvang vergoed.

Toch levert de verhoging niet voor iedereen evenveel op. Wie dat wil begrijpen, moet naar twee getallen kijken: je inkomen en het uurtarief van je opvang.

96 procent tot bijna 72.000 euro

De hoogste vergoeding is 96 procent van de kosten. In 2026 krijg je die voor je eerste kind alleen als je toetsingsinkomen tot ongeveer €56.400 is. In 2027 schuift die grens op naar €71.903.

Ook boven die grens gaat iedereen erop vooruit. Het minimum dat elke werkende ouder krijgt, ongeacht het inkomen, stijgt van 36,5 naar 39,1 procent.

Voor het tweede en volgende kind lag de vergoeding al hoger. Daar geldt 96 procent in 2027 tot een toetsingsinkomen van €75.835.

Het kabinet rekent voor dat een gezin met twee kinderen, twee keer modaal en twee dagen opvang per week er zo'n €700 per jaar op vooruitgaat.

"Het minimum dat elke werkende ouder krijgt, stijgt van 36,5 naar 39,1 procent."

De uurprijs is de grens

Er zit wel een plafond aan. De toeslag wordt berekend over maximaal een vastgestelde uurprijs. Wat je daarbovenop rekent, betaal je volledig zelf.

Die maximale uurprijzen stijgen in 2027 met ruim 3 procent. Voor dagopvang gaat het naar €11,60, voor de bso naar €10,31 en voor de gastouder naar €8,77.

Veel kinderdagverblijven verhogen hun tarieven ook per januari. Ligt jouw nieuwe uurprijs ver boven €11,60, dan gaat een deel van de hogere toeslag meteen op aan dat gat.

Een voorbeeld: als je dagopvang €12,50 per uur is, dan betaal je over elk uur €0,90 zonder enige vergoeding. Bij tien uur per dag, twee dagen per week, loopt dat op tot zo'n €850 per jaar.

"Rekent je opvang €12,50 per uur, dan betaal je per uur €0,90 zonder enige vergoeding."

Wat je nu doet

Vraag je opvang naar het tarief voor 2027 en vergelijk dat met de maximale uurprijs. Geef de nieuwe uurprijs en het aantal uren door aan de Belastingdienst, zodat je voorschot klopt.

Schat ook je inkomen voor 2027 goed in. Zit je rond de nieuwe grens van €71.903, dan maakt een paar duizend euro verschil in je vergoedingspercentage.

De verhoging is een tussenstap. Het kabinet wil de kinderopvang de komende jaren verder vergoeden en uiteindelijk de toeslag vervangen door een nieuw stelsel waarin het geld rechtstreeks naar de opvang gaat.

Kinderopvangtoeslag 2027 in het kort

Ingang: 1 januari 2027

96 procent vergoeding eerste kind: tot toetsingsinkomen €71.903 (2026: ongeveer €56.400)

96 procent tweede kind: tot €75.835

Minimale vergoeding: 39,1 procent (was 36,5)

Maximale uurprijs dagopvang: €11,60 (was €11,23)

Maximale uurprijs bso: €10,31 (was €9,98)

Maximale uurprijs gastouderopvang: €8,77 (was €8,49)

Meer weten?