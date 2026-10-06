Nummer 1 Sinner komt dit tennisseizoen niet meer in actie

TURIJN (ANP) - De Italiaanse toptennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Dat heeft Sinner dinsdag via zijn sociale media bekendgemaakt. "Ik heb samen met mijn artsen besloten dat ik een behandeling voor mijn knie moet ondergaan. Dat betekent dat het seizoen 2026 officieel voorbij is", zo zei Sinner in een video.

Sinner staat na zijn titel op Wimbledon al bijna drie maanden aan de kant. De Italiaan zal zijn titel op de ATP Finals in november in Turijn niet kunnen verdedigen.