Tennisser Medvedev mist na diskwalificatie geld en ATP-punten

BEIJING (ANP) - De diskwalificatie van Daniil Medvedev in de halve finale van het toernooi van Beijing heeft ook financiële consequenties. De 30-jarige Russische tennisser loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis. Hij krijgt ook geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend.

Medvedev werd maandag gediskwalificeerd tijdens de partij tegen Novak Djokovic nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen en daarbij een toeschouwer raakte. De partij werd bij 7-5 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd.