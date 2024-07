PARIJS (ANP) - Hoogspringster Yaroslava Mahuchikh heeft het wereldrecord hoogspringen op haar naam gebracht. Dat meldt World Athletics. De 22-jarige Oekraïense sprong 2,10 meter hoog bij de Diamond League in Parijs.

Het vorige record stond op naam van de Bulgaarse Stefka Kostadinova. Zij sprong in 1987 in de buitenlucht over 2,09 meter.