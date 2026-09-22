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Olympisch kampioene Oldenburg gaat weer roeien

Sport
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 8:20
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AMSTELVEEN (ANP) - Roeister Marloes Oldenburg, in 2024 olympisch kampioene op de Spelen van Parijs in de vierzonder, gaat weer roeien. Dat maakte ze bekend op Instagram. De 38-jarige Oldenburg beëindigde in maart 2025 haar topsportcarrière.
"Zo. Ik ga ervoor. Ik ga weer roeien", schreef de roeister, die vorige zomer beviel van een zoon. Ze verklaarde dat ze het laatste jaar nog veel plezier had als ze in een boot stapte. "En toen ik in juni werd gevraagd om bij de vrouwenacht in te vallen, had ik de tijd van mijn leven. Wat was dat fantastisch. Nu ga ik het gewoon proberen."
Oldenburg won in Parijs goud, samen met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra. Ze veroverde tijdens haar carrière ook onder meer een gouden en een zilveren WK-medaille in de vierzonder en zilver in de vrouwenacht.
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