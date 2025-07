Bontenbal is on fire: CDA passeert VVD in peilingen

Het CDA lijkt in de peilingen voorbij de VVD te zijn geklommen. In de Peilingwijzer, een combinatie van de peilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag, staat het CDA op 21 tot 25 zetels. De VVD is juist gedaald naar 20 tot 24 zetels.

Peilingen zijn een inschatting van de uitslag als er vandaag verkiezingen zouden zijn, en daarmee geen voorspelling van de verkiezingsuitslag van 29 oktober. Vanwege de onzekerheidsmarges is het mogelijk dat de VVD op dit moment alsnog groter is dan het CDA. Zeker is dat het CDA aan een opmars bezig is, terwijl de VVD in enkele maanden wat populariteit heeft verloren. In de huidige Kamer heeft de VVD 24 en het CDA 5 zetels.

De PVV is nog steeds de grootste partij in de Peilingwijzer, al staat de partij op zetelverlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. GroenLinks-PvdA staat met 25 tot 29 zetels op de tweede plaats. NSC maakt met nul tot twee zetels kans om uit de Kamer te verdwijnen. De partij heeft nu nog 20 zetels.

CDA-leider Henri Bontenbal is verreweg de populairste lijsttrekker op het moment, blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O. Thierry Baudet heeft de twijfelachtige eer om het minst populair te zijn.