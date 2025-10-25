Onstuitbare Wiebes verovert ook wereldtitel op omnium

SANTIAGO (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede gouden medaille te pakken op de WK baanwielrennen in Chili. De 26-jarige Mijdrechtse was op de wielerpiste van Santiago de beste op het omnium. Wiebes kroonde zich eerder op de WK al tot wereldkampioene op het onderdeel scratch.

De Nederlandse toprenster begon het omnium met winst op de scratch, werd zesde in de temporace, bleef als laatste over in de afvalrace en sloot af met de eerste plaats in de puntenkoers. Ze won dat laatste onderdeel na een machtige sprint in de laatste ronde en kwam uit op 136 punten, 9 meer dan de Française Marion Borras, die het zilver won. De Deense Amalie Dideriksen verdiende het brons met 120 punten.

Wiebes is de tweede Nederlandse wereldkampioene op het veelzijdige onderdeel. Kirsten Wild veroverde in 2018 en 2019 de wereldtitel op het omnium.

De profrenster uit de ploeg SD Worx-Protime werkte al een bijzonder succesvol seizoen op de weg af. Ze won 25 koersen en werd anderhalve week geleden nog wereldkampioen gravelrijden.

"Dit was de kers op de taart", zei Wiebes na afloop bij de NOS over haar derde regenboogtrui in twee weken. "Het is geweldig. Ik had het niet helemaal verwacht, maar na de afvalkoers voelde ik me nog zo sterk. En het motiveert als je aan de leiding gaat. Ik ben nog aan het leren, maar ik denk wel dat ik het koelbloedig en berekenend heb afgemaakt in de puntenkoers."