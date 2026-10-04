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Start Formule 1-race Maleisië uitgesteld om noodweer

Sport
door anp
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SEPANG (ANP) - De start van de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië is voor onbepaalde tijd uitgesteld door noodweer op het circuit van Sepang. Dat meldde de organisatie van de Formule 1-race kort voor de officiële starttijd van 09.00 uur Nederlandse tijd.
Ongeveer veertig minuten voor aanvang begon het te regenen in Maleisië. Aanvankelijk waren het wat druppels, maar kort daarna barstte het los en waren er ook donderslagen en bliksem.
Max Verstappen start de race voor de eerste keer dit seizoen van poleposition.
De GP van Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een grand prix in Sepang op het programma staat. Verstappen won negen jaar geleden de laatste race.
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