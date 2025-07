Oud-voetballer Schneider op 77-jarige leeftijd overleden

DEVENTER (ANP) - Oud-voetballer Dick Schneider is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Go Ahead Eagles, een van zijn voormalige clubs, zondag bekend. De oud-international speelde ook lang voor Feyenoord, waarmee hij twee keer kampioen werd en de UEFA Cup won.

Schneider speelde in de jeugd van Go Ahead Eagles, waarna hij in 1965 zijn debuut maakte voor het eerste elftal. Hij kwam gedurende drie periodes tot 232 wedstrijden voor de club. Voor Feyenoord speelde hij tussen 1970 en 1977 220 duels. Hij veroverde met de Rotterdamse club de landstitel in 1971 en 1974 en won de UEFA Cup (1974).

Schneider speelde later ook voor Vitesse en FC Wageningen. Hij kwam elf keer uit voor het Nederlands elftal.