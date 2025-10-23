ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teamsprinters snellen op WK baanwielrennen naar zevende titel

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 2:56
anp231025007 1
SANTIAGO (ANP) - De Nederlandse teamsprinters zijn in Chili opnieuw wereldkampioen geworden. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale sneller dan de Britten: 41,691 tegen 42,060.
Voor de Nederlandse teamsprinters was het de zevende wereldtitel, de zesde in deze samenstelling. De eerste keer, toen de WK baanwielrennen in 2018 in Apeldoorn plaatsvonden, had Nils van 't Hoenderdaal nog de rol van starter. Die wordt nu al jaren door Van den Berg vervuld.
Op de teamsprint starten drie renners, van wie er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renner, bij Nederland Hoogland, rijdt de laatste ronde alleen en bepaalt de eindtijd. De Nederlandse ploeg, bijgenaamd de 'Bullet Train', was ook de beste op de Olympische Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024).
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

3fd39747-5eca-4c7d-b3ab-37ec454105a8 (1)

5 manieren om op te houden je te schamen

Loading