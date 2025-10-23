Teamsprinters snellen op WK baanwielrennen naar zevende titel

SANTIAGO (ANP) - De Nederlandse teamsprinters zijn in Chili opnieuw wereldkampioen geworden. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale sneller dan de Britten: 41,691 tegen 42,060.

Voor de Nederlandse teamsprinters was het de zevende wereldtitel, de zesde in deze samenstelling. De eerste keer, toen de WK baanwielrennen in 2018 in Apeldoorn plaatsvonden, had Nils van 't Hoenderdaal nog de rol van starter. Die wordt nu al jaren door Van den Berg vervuld.

Op de teamsprint starten drie renners, van wie er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renner, bij Nederland Hoogland, rijdt de laatste ronde alleen en bepaalt de eindtijd. De Nederlandse ploeg, bijgenaamd de 'Bullet Train', was ook de beste op de Olympische Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024).