Schaatsers op Spelen ver verwijderd van podium op 5000 meter

MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatsers zijn bij de Olympische Spelen in Milaan buiten het podium op de 5000 meter geëindigd. Chris Huizinga was in het Milano Speed Skating Stadium de beste Nederlander op de zevende plaats. Het goud ging naar de Noor Sander Eitrem in een olympisch record van 6.03,95. Metodej Jilek uit Tsjechië pakte het zilver en Riccardo Lorello uit Italië won het brons.

Huizinga reed in de eerste rit na de dweil tegen Alexander Farthofer naar 6.11,58. Marcel Bosker verloor in de eerste rit van de Duitser Gabriel Gross met een tijd van 6.17,47. Hij werd elfde. Stijn van de Bunt dook onder de tijden van Gross en Bosker met 6.12,94, uiteindelijk goed voor de negende tijd.

Het is voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Sarajevo van 1984 dat Nederland geen medaille haalde op de 5000 meter bij de mannen. Nederlandse schaatsers wonnen de 5000 meter zes keer, waaronder drie keer goud voor Sven Kramer.