ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sprintster Bisschops nadert recordtijden Cooman en Schippers

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 17:38
anp080226096 1
METZ (ANP) - Atlete Minke Bisschops is op de 60 meter naar de derde plaats geklommen op de Nederlandse ranglijst aller tijden. De sprintster klokte bij indoorwedstrijden in het Franse Metz 7,11 seconden. Dat is even snel als Els Vader in 1987. Nelli Cooman en Dafne Schippers delen de eerste plaats met 7,00. Cooman liep die tijd in 1986, Schippers in 2016.
Bisschops eindigde in Metz als tweede achter de Luxemburgse Patricia van der Weken, die won in 7,08. De Limburgse dook met haar 7,11 ook onder de limiet voor de WK indooratletiek in het Poolse Torun (20-22 maart).
Samuel Chapple voldeed aan de limiet op de 1500 meter voor de WK indoor. De 27-jarige Europees indoorkampioen op de 800 meter won de race in 3.35,83, iets onder de limiettijd van 3.36,00 en net boven zijn Nederlands record van 3.35,61.
Chapple liep deze winter ook al de WK-limiet op de 800 meter, dus hij kan in Torun kiezen uit twee afstanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

PAY-A-woman-lies-slouched-on-the-pavement-in-Manchester

Wat alcohol doet met het seksleven van vrouwen

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

192282705_m

The Economist: waarom de dollar nog veel dieper zal vallen

104712337 m

'De penis is de kanarie in de koolmijn'

106192975-15538613-image-a-1_1770495212711 (1)

Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.

Loading