Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

Medicijnen als Ozempic hebben de behandeling van diabetes type 2 en overgewicht volledig veranderd. Ze bootsen het natuurlijke hormoon GLP-1 na, een stof die in de darmen wordt aangemaakt en het hongergevoel remt plus de bloedsuikerspiegel reguleert.

Maar nu wetenschappers begrijpen hoe krachtig die darm-hersensignalen zijn, zoeken ze naar natuurlijke, medicijnvrije manieren om hetzelfde effect te bereiken.

Tot nu toe zijn er geen natuurlijke stoffen gevonden die het langdurige effect van synthetische injecties kunnen evenaren. Toch wijzen vroege studies op interessante kandidaten: kaneel, tarwe, gember, gefermenteerde groene thee en de bittere plantstof berberine lijken invloed te hebben op GLP-1-activiteit.

Ook de timing van eten blijkt cruciaal. Omdat het natuurlijke GLP-1-hormoon snel wordt afgebroken in het lichaam, denken onderzoekers dat de voordelen vooral optreden als bepaalde producten op het juiste moment worden gegeten.

Zo liet een recent onderzoek zien dat een ‘premeal’ van wei-eiwit (het restproduct van kaas) de bloedsuikerspiegel direct na de maaltijd verlaagt. Deelnemers die 15 minuten voor het ontbijt en de lunch een shake met wei-eiwit dronken, hadden lagere glucosewaarden en iets minder eetlust dan degenen die alleen water kregen. Mogelijk doordat het eiwit tijdelijk de afgifte van GLP-1 stimuleert.

Andere studies richten zich op plantenstoffen en vezels. Flavonoïden – de bittere bestanddelen in citrusvruchten en hop – kunnen de aanmaak van GLP-1 bevorderen. En volgens een meta-analyse van 2025 verbeteren voedingsvezels de insulinegevoeligheid en bloedsuikercontrole bij mensen met overgewicht, vermoedelijk door hun effect op darmhormonen.

Hoewel veel van dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat, wijzen de resultaten in één richting: het is misschien mogelijk om via voeding subtiel dezelfde mechanismen te activeren als GLP-1-medicijnen doen.