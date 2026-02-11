ECONOMIE
Schulting sluit dag na val Velzeboer weer aan bij shorttrackers

woensdag, 11 februari 2026 om 11:12
MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting maakt na twee jaar weer deel uit van de Nederlandse shorttrackselectie. De 28-jarige Friezin stapte woensdag in de Milano Ice Skating Arena het ijs op voor de ochtendtraining. Voor het team van bondscoach Niels Kerstholt was het de eerste oefensessie na de pijnlijke uitschakeling van dinsdag in de halve finale op de gemengde aflossing, waarin Xandra Velzeboer onderuitging.
Schulting brak in maart 2024 tijdens de wereldkampioenschappen in Ahoy haar enkel en besloot zich daarna te richten op het langebaanschaatsen. Aanvankelijk zou ze zich richting de Olympische Spelen alleen met die discipline bezighouden. Nadat Schulting zich op het olympisch kwalificatietoernooi plaatste voor de 1000 meter, besloot ze alsnog beide disciplines te willen combineren. Op de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden won ze begin januari de 1500 meter, waarna de KNSB haar voor de Spelen een aanwijsplek gaf voor die afstand.
Schulting hoopt naast de 1500 meter ook een plek te verdienen in het team dat meedoet aan de aflossing bij de vrouwen.
