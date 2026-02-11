ECONOMIE
Tennistalent Boogaard maakt debuut in Rotterdam na blessure Vukic

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 11:11
anp110226100 1
ROTTERDAM (ANP) - Tennistalent Thijs Boogaard komt alsnog in actie op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 17-jarige debutant vervangt woensdag als lucky loser de geblesseerde Aleksandar Vukic uit Australië in de partij tegen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka.
Boogaard verloor zondag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Hugo Grenier (6-2 6-7 (3) 4-6). De Nederlander deed met een wildcard mee aan de kwalificaties.
De winnaar van de partij tussen Boogaard en de 23 jaar oudere Wawrinka treft in de tweede ronde de als eerste geplaatste Australiër Alex de Minaur.
