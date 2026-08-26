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Serena Williams en Alcaraz uitgeschakeld op US Open

Sport
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:14
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NEW YORK (ANP) - Serena Williams en Carlos Alcaraz zijn in de kwartfinale van het gemengd dubbeltoernooi van de US Open uitgeschakeld. Ze verloren van de Zwitserse Belinda Bencic en Flavio Cobolli uit Italië (5-4 4-1).
De 44-jarige Serena Williams is volgens velen de beste vrouwelijke tennisster aller tijden. De 23-jarige Alcaraz won al zeven grandslamtoernooien in het enkelspel.
De organisatie van het grandslamtoernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi.
Voormalig nummer 1 van de wereld Djokovic en Sabalenka, de huidige mondiale nummer 1 bij de vrouwen, vormden eveneens een opvallend duo. Zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld door de Tsjechische Kateřina Siniaková en de Brit Henry Patten.
Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.
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