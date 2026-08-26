Rotterdammer rijdt 246 km/u onder invloed van drank en drugs op A15

Een automobilist is aangehouden nadat hij met 246 kilometer per uur over de A15 reed. De bestuurder bleek volgens de politie onder invloed van alcohol en drugs

De politie zag de extreme snelheid tijdens een lasercontrole en zette direct de achtervolging in. Toen de automobilist de politie opmerkte, stopte hij niet maar reed hij door richting de A16

De vlucht eindigde uiteindelijk doordat de brandstof opraakte. De politie spreekt van geluk, omdat de rit met deze snelheid veel ernstiger had kunnen aflopen.

De bestuurder is aangehouden. Zijn rijbewijs én auto zijn in beslag genomen