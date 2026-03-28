Zijn we eindelijk van Mona af?

Mona Keijzer heeft haar lidmaatschap van de BBB
opgezegd. "Ik heb echt alles gegeven om de verbreding en professionalisering vorm te geven, maar dat kan niet in je eentje."
En dus begint ze in haar eentje.
Voordeel: eindelijk is de baas in een partij. Dat heeft ze twee keer geprobeerd te worden bij het CDA. Dat heeft ze geprobeerd te worden bij BBB. En nu is het eindelijk zo ver.
Het lijkt op het verhaal van Rita Verdonk. Die wilde de baas worden van de VVD. Dat mislukte twee keer. Toen startte ze TROTS
. En daarna waren we van haar af